Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «НБН».

«Посольство Соединенных Штатов, а также Великобритании сделали предложение Ахметову. От него он не отказался. Стороны попросили того умерить аппетиты, согласившись на определенный компромисс с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сообщил в начале источник.

Затем он сослался на то, что на этой неделе был закончен продолжительный конфликт представителей ОП и ключевого олигарха государства.

«Компании Ахметова выплатило государственное предприятие ДТЭК ВИЭ 2,7 миллиарда гривен по зеленым тарифам. Впрочем, это не все ключевые уступки со стороны державы. Тарифы на перевозки УЗ будут подняты, но не сильно. Ключевая цель – сохранить чрезмерно высокие прибыли, но при этом обязательную замену железнодорожных вагонов педалировать не станут. Взамен холдинг олигарха будет снижать накал критики в сторону властей, закончив при этом с формированием антипрезидентской коалиции», — заключил источник.

Кроме того, ранее говорилось, что Ахметов плотно взялся за Порошенко: источник рассказал, как начал действовать олигарх.