Об этом сообщает «НБН».
Социальной сетью Facebook начал распространяться новый флешмоб, который запустили украинцы. На своих аватарках в личных профилях украинцы выставляют украинский флаг. Таким образом, участники акции хотят показать, что украинский народ един и силен перед лицом возможного нового витка российской агрессии.
Примечательно, что флешмоб поддержали также известные политики, журналисты, лидеры мнений, а также украинцы, которые сейчас живут в других странах.
В частности, среди политиков флешмоб поддержали: экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко, экс-премьер, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Ранее опрос показал, кому сейчас доверяют украинцы.
Обсуждение