Об этом сообщает «НБН».

Социальной сетью Facebook начал распространяться новый флешмоб, который запустили украинцы. На своих аватарках в личных профилях украинцы выставляют украинский флаг. Таким образом, участники акции хотят показать, что украинский народ един и силен перед лицом возможного нового витка российской агрессии.

Примечательно, что флешмоб поддержали также известные политики, журналисты, лидеры мнений, а также украинцы, которые сейчас живут в других странах.

В частности, среди политиков флешмоб поддержали: экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко, экс-премьер, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Фото — vechirniy.kyiv

Ранее опрос показал, кому сейчас доверяют украинцы.