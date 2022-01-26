Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

28 января вместе с потеплением придет и весеннее настроение. Правда на востоке Украины ночи еще будут холодными при температуре до -13 градусов, однако днем потеплеет до +1ºС. На севере страны ночью температура не будет опускаться ниже -4 градусов, а днем будет до 2 градусов с плюсом. Похожая ситуация будет наблюдаться и в других регионах. Осадки в виде мокрого снега накроют практически всю территорию Украины, кроме юга страны.

В субботу, 29 января, во всех регионах кроме востока будет солнечно. На севере температура воздуха ночью -1 градус, днем от нуля до 2 градусов тепла. На востоке днем также тепло – до +2 градусов, ночью – -1…-3 градуса. В западных областях до -3 ночью и до 2 тепла днем. На юге страны +2…+4 градуса днем и от 0 до -1 ночью.

30 января по всей Украине пройдут осадки в виде мокрого снега. Сухо и солнечно будет лишь кое-где на востоке страны. Там температура воздуха будет днем удерживаться на отметках от -1 до +2 градусов, а ночью от -2 до -5 градусов.

На севере и западе температура воздуха будет примерно одинаковой: -1…-4 ночью, 0…+4 днем.

В южных областях январь будет завершаться осадками в виде мокрого снега и дождя. Температурные столбики днем будут колебаться от 0 до +3 градусов, в ночные часы не будут падать ниже -4…-5 градусов.

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