Как информирует «НБН», о мнении Фирташа рассказал украинский журналист Сергей Лещенко, ссылаясь на статьи правозащитника Фирташа Ленни Девиса в Medium.

Так, говоря об интеграции Украины в НАТО, или союзе нашей страны с Россией, олигарх заявил:

«Мне интересно, почему Украина должна выбирать между членством в НАТО, или ориентацией на Россию? Почему сегодня мы не можем быть нейтральной страной, такой себе «Швейцарией в Евразии»? Как минимум, это полностью бы соответствовало историческому положению нашей страны на торговом перекрестке между Азией и Европой».

При этом он продолжил:

«Я выражаю собственную точку зрения относительно сложившегося в наши дни кризиса. Ведь как США, так и Россия с Европой могли бы извлечь выгоду из нейтральной Украины в качестве партнеров в сферах экономики и торговли. И я практически не имею никаких сомнений, что такого же мнения придерживается значительная часть граждан Украинского государства, которые хотели бы иметь нейтралитет, торговлю со всеми и хорошее отношение со всеми. И, почему нет? Это дало бы больше рабочих мест и процветание для нашей страны. То, что Украина нейтральная страна, ни в коем случае не должно восприниматься как угроза Европе, Российской Федерации, или Штатам».

Насколько известно, буквально вчера Вашингтон предоставил письменный ответ России по гарантиям безопасности, в котором отмечено, что в НАТО могут вступать любые желающие страны, в том числе и Украина.