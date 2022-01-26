Как информирует «НБН», об ответе США – России заявил глава внешнеполитического ведомства Штатов Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Госдепе.

И, несмотря на то, что текст документа Белого дома не был опубликован, Блинкен все же раскрыл некоторые детали письменного ответа. На это, в частности, обратил внимание телеграм-канал «Донбасский кейс».

Ресурс пишет:

«Вашингтон уже передал письменный ответ РФ по «гарантиям безопасности», текст которого не был опубликован, но завесу, в ходе пресс-конференции, приоткрыл госсекретарь США Энтони Блинкен. И, если вкратце, то он сказал, что Белый дом: — рассматривает санкции против России, касающиеся экспортного контроля; — не беспокоятся по поводу ответа России на их письменное уведомление, и готовы к любому ответу Москвы (подразумевается и военный); — готовы к диалогу с Россией, но Россия должна понять, что у неё всего два пути: дипломатический и путь сдерживания, причем особенно отметил возможность персональных санкций против Владимира Путина».

Касательно позиции США по вступлению Украины в НАТО, ресурс пишет:

«Ну и непосредственно касательно Украины и НАТО: по заявлению Блинкена, двери в Альянс открыты для вех желающих».

Также известно, что во время пресс-конференции госсекретарь добавил, что решение относительно дальнейших шагов теперь остается за Москвой.

Что интересно, что по мнению российского политика Леонида Гозмана, до тех пор, пока Путин будет президентом России, он будет все делать для того, чтобы не отпустить Украину.