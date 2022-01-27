Как информирует «НБН» со ссылкой на НВ, экс-спикер парламента Украины заявил, что если будет вторжение со стороны РФ, он будет защищать Родину. Причем делать Разумков собирается это «всеми способами, какими только это можно делать».

Цитата из заявления лидера «Разумной политики»:

«Однозначно я останусь в Украине. Ехать никуда не собираюсь. Я буду стоять на защите своей Родины. И делать буду это всеми возможными для этого ресурсами и способами».

Когда журналисты задали политику вопрос о том, каким методом Дмитрий Разумков намерен защищать Украину, готов ли он идти на фронт, или же стать волонтером, парламентарий ответил, что он будет делать все вышеперечисленное.

«Я не был в армии, однако стреляю я неплохо», — подчеркнул депутат Верховной Рады Украины.



Но, даже не смотря на такой патриотический настрой, Дмитрий Разумков добавил, что он не хотел бы эскалации военного конфликта с Российской Федерацией.

Говоря о вероятности войны между Россией и Украиной, свой прогноз также сделал экс-офицер ФСБ РФ Игорь Гиркин.

