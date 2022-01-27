Как информирует «НБН» со ссылкой на DonPress, по словам боевика Гиркина, Вооруженные силы Украины якобы ведут подготовку к наступательным действиям на Востоке страны, а Москва, в это же время, палец о палец не ударила, чтобы поддержать боевиков временно оккупированных территорий Донбасса. При этом он добавил, что существуют все поводы считать войну между Украинским государством и Российской Федерацией неизбежной.

Россиянин считает, что шансы России одеражать победу в неизбежном сражении становятся все более маловероятными. Он также припомнил, как год тому назад Москва предотвратила военный кризис тем, что собрала все боеспособные войска со всей страны к границе с Украиной.

Цитата из заявления боевика:

«Но сейчас это весьма плохо помогает. И если сейчас все «утрясется», а российская власть аннулирует все приготовления, то уже спустя несколько месяцев кризисная ситуация повторится. США и Альянс имеют множество ресурсов, а все ресурсы со стороны России уже задействованы, и «прибавить» в следующий раз уже, наверное, не получится».

Помимо того, экс-офицер ФСБ подчеркнул, что Москва в вопросе Донбасса уже с большим удовольствием сдалась бы, однако российский лидер Путин хорошо понимает, что никакой «почетной капитуляции» не будет. Наоборот, по его словам, будет расправа образцово-показательного характера:

«Теперь же все зависит от того, были ли Вашингтоном принято решение воевать руками Украины «прямо сейчас», или же еще немного могут подождать и лучше подготовиться. Скоро мы все узнаем».

Как известно, свое мнение о том, начнет ли Кремль поставки оружия в ОРДЛО, высказал военный эксперт Олег Жданов.