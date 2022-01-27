Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», один из военных, который получил ранения в результате преступных действий нацгвардейца Рябчука, самостоятельно смог поднять тревогу. Другие же военнослужащие сумели забаррикадировать комнату на территории завода «Южмаш», чем не допустили проникновения злоумышленника к другим военным.

Втему В Днепре прогремел сильный взрыв, два человека погибли

Первый заместитель министра МВД Евгений Енин заявил:

«Я не могу оставить без внимания героические поступки нацгвардейцев, которые мужественно сопротивлялись правонарушителю. При этом они рисковали собственными жизнями. Им удалось забаррикадировать помещение, не допустив угрозы жизни других военных, которые в тот момент были в комнате отдыха. Один из раненых нацгвардейцев смог убежать от злоумышленника. После этого он оперативно поставил в известность все дежурные службы о сигнале тревоги. В результате было начато соответствующее реагирование».

Как известно, сегодня утром, 27 января, в Днепре произошел массовый расстрел нацгвардейцев, в результате чего погибли пять военнослужащих. Злоумышленник был вскоре задержан и дал первые показания.