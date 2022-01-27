Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале руководитель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи, а также страхования в сфере медицины Михаил Радуцкий написал, что на территории нашей страны пока что нет никакого смысла вводить локдаун. Соответственно в Украине будет продолжен адаптивный карантин.

В это же время он подчеркнул, что количество заболевших украинцев в последнее время бьет все рекорды. Но число людей, которые попали на больничные койки, а также тех, что умерли от осложнений, сравнительно небольшое. Согласно словам эксперта в вопросах медицины, ситуация в нашей стране остается под контролем. А чиновники в это же время утверждают, что наша медицинская система полностью готова к новой волне инфекции коронавируса.

Цитата из сообщения Михаила Радуцкого:

«Как бы там ни было, еще далеко до начала пика этой волны коронавируса. Согласно предварительной информации СНБО, пик начнется 20-25 февраля. Минздрав прогнозирует, что уже на следующей неделе количество новых суточных случаев в стране может достигать шестидесяти тысяч человек».

Кроме того, парламентарий добавил, что только в феврале месяце новым штаммом коронавируса переболеют порядка одного миллиона человек. А спад заболеваемости, по всей видимости, будет наблюдаться уже во второй половине марта.

Ранее в МОЗ сделали заявление о том, как украинцы перенесут новый штамм коронавирусной инфекции Omicron.