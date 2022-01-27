Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

И хотя само заболевание при «Омикроне» проходит легче, чем при заражении другими штаммами, степень распространения этой инфекции может достичь грандиозных масштабов.

По оценкам МОЗ, в ближайшее время новый штамм накроет Украину с новой силой, масштабы заражения могут достичь одного миллиона украинцев в месяц.

И под угрозой находятся все: как привитые, так и те, кто переболел предыдущими штаммами коронавируса, потому что, по словам специалистов, у людей нет антител от «Омикрона» — даже у тех, кто переболел.

В Минздраве отметили, что при заражении данным штаммом люди реже жалуются на кашель: его фиксируют только в 43,5% случаев. Нет, как правило и потеря обоняния.

Основные проявления «Омикрона» в процентном соотношении выглядят так:

— насморк (73%);

— головная боль (67,5%);

— усталость (63,5);

— чихание (60%);

— боль в горле (59,6%).

Также медики отметили, что сильнее всего «Омикрон» бьет по детям.

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