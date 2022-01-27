Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.
И хотя само заболевание при «Омикроне» проходит легче, чем при заражении другими штаммами, степень распространения этой инфекции может достичь грандиозных масштабов.
По оценкам МОЗ, в ближайшее время новый штамм накроет Украину с новой силой, масштабы заражения могут достичь одного миллиона украинцев в месяц.
И под угрозой находятся все: как привитые, так и те, кто переболел предыдущими штаммами коронавируса, потому что, по словам специалистов, у людей нет антител от «Омикрона» — даже у тех, кто переболел.
В Минздраве отметили, что при заражении данным штаммом люди реже жалуются на кашель: его фиксируют только в 43,5% случаев. Нет, как правило и потеря обоняния.
Основные проявления «Омикрона» в процентном соотношении выглядят так:
— насморк (73%);
— головная боль (67,5%);
— усталость (63,5);
— чихание (60%);
— боль в горле (59,6%).
Также медики отметили, что сильнее всего «Омикрон» бьет по детям.
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