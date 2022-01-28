Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.

Первый такой период будет в марте, когда недовольство людей, подогретое политическими противниками действующего президента, может привести к критической ситуации, угрожающей лично Зеленскому и его дальнейшему пребыванию на посту главы государства.

Второй еще более опасный для Зеленского период будет в ноябре-декабре 2022 года. В это время может разразиться настоящий бунт, который перерастет в новый Майдан.

Стоит отметить, что ранее астролог Людмила Халанская также представляла прогноз для Владимира Зеленского на 2022 год, в котором предсказывала, что данный период будет решающим в жизни украинского президента со времени его вступления в должность.

Она связывала это с тем, что действующий президент Украины, как лидер нации, уступает всем своим предшественникам, что является причиной его сильной зависимости от своего окружения.

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