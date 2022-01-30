Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что продажа антибиотиков по е-рецепту – необходимая мера. По его словам, такая инициатива поможет избежать применения лекарств не по назначению. Кроме того, нововведение снизит риск развития привыкания к препаратам.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Мета».

Украинцы смогут получить электронный рецепт у любого доктора, для этого не нужно заключать декларацию с семейным врачом, важно зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения. Также важно, чтобы был внесен в систему персонал аптек и медицинских учреждений, которые назначают препараты и продают лекарства.

Врач будет указывать в е-рецепте не торговую марку препарата, а действующее вещество вместе с дозировкой и формой лекарства. Выбрать антибиотик украинцы смогут выбрать самостоятельно в аптеке исходя из назначения медика.

Электронный рецепт также понадобится для приобретения препаратов с наркотическими веществами.

К слову, общество встретило новую инициативу Минздрава неоднозначно. Люди предполагают, что покупка необходимых лекарств будет сопровождаться большими трудностями. Врач объяснил, почему нововведение может превратиться в «квест» для украинцев.