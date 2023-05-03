О том, что Херсон, на период с 5-го по 8-е мая, закроют на продолжительный комендантский час, с одновременным введением целого ряда запретов, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Херсонского горсовета.

В частности, комендантский час объявлен с 8-ми часов вечера 5-го мая до 6-ти часов утра 8-го мая: в это время правоохранители станут контролировать соблюдение ужесточенного режима безопасности. Помимо закрытия въезда и выезда из этого города, за исключением эвакуационного автотранспорта и и машин экстренных служб, перестанет работать общественный транспорт, все магазины и центры по выдаче гуманитарной помощи.

Кроме того, в вышеуказанные три дня, в Херсоне запрещается:

находиться на улицах/прочих общественных местах без спецразрешений;

перемещаться на частных автотранспортных средствах;

выгуливать животных вдали от места своей официальной регистрации (часы прогулки поблизости от дома должны быть сокращены до минимальных показателей).

Жителей Херсона убедительно просят запастись продуктами питания, заранее спланировать времяпровождение на выходных, а также предупредить родных и близких относительно введения комендантского часа.

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