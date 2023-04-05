О том, что в ночь на православную Пасху, 16-го апреля, в столице Украины продлят действие ограничений режима военного положения, в период с 00:00 до 05:00, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По словам председателя КГВА Сергея Попко, и ранее комендантский час не отменяли, чтобы максимально гарантировать безопасность киевлянам и гостям столицы. Однако в этот христианский праздник, все запросы верующих полностью удовлетворят: религиозные служения станут транслироваться в онлайн-формате по основным центральным ТВ-каналам, включая интернет-сервис YouTube и соцсеть Facebook. Таким образом, сразу после 5 часов утра, любой желающий сможет пойти в храм и освятить «пасхальную корзину».

Напомним, что при комендантском часе запрещается:

присутствовать на улице/общественных местах;

передвигаться в автотранспорте без специального пропуска/пешком.

Ранее мы писали, что в Генштабе рассказали, что происходит в оккупированном Мелитополе.