Об этом сообщает «НБН».

Сегодня, 31 января состоялось заседание Согласительного совета Верховной Рады, на котором, в том числе, выступила и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Политик пришла в Раду в новом деловом образе. На заседании Согласительного совета она появилась в деловом сером пальто.

Соответствующий снимок политика опубликовал в социальной сети Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов.

Под пальто на народной избраннице был наряд, верх, которого расшит разноцветными пайетками. Они разбавили строгий деловой образ в сером цвете.

Волосы Леди Ю собрала в низкий хвост, небрежно выпустив несколько прядей спереди. Политик сделала легкий дневной макияж. Свой образ народная избранница дополнила стильными очками в темной оправе.

Фото — Фейсбук Ян Доброносов

В сети оценили новый деловой образ политика. Комментаторы пишут, что журналисту удалось сделать удачный кадр. Он запечатлел, как Тимошенко идет в Верховную Раду.

«Кадр, как всегда на высоте». «Супер кадр». «Шикарная женщина, кто бы и что не говорил». «Кадр, словно в кино», — пишут комментаторы. «Классный кадр», — добавляют пользователи.

Стоить отметить, что ранее Юлия Тимошенко впечатлила сеть в белом наряде. В образе total white Леди Ю пришла на заседание Согласительного совета ВР 24 января.