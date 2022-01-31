Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Об этом сообщил первый замглавы «Укравтодора» Андрей Ивко. По его словам, это будет первоклассная дорога. Предварительная стоимость проезда по ней будет составлять 8 евроцентов за 1 км, что соответствует 2,6 гривны. Таким образом, проезд от Ровно до Львова обойдется примерно в 500 гривен.

Следует отметить, что наряду с платной будет действовать и альтернативная бесплатная дорога.

Как отметил чиновник, разработку ТЭО осуществила компания «Автомагистраль-Юг».

Пред началом строительства Верховная Рада должна будет рассмотреть и принять закон о концессии, после чего будет объявлен официальный конкурс по выбору инвестора.

Кроме того, стало известно о возможной передаче шести украинских автодорог в обслуживание частным компаниям. Проезд по ним будет стоить 77 копеек за один километр.

Ранее мы сообщали о том, что Население Украины сокращается стремительными темпами: ежегодно теряется численность одного крупного города.