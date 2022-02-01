Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале оккупант порекомендовал новосозданной комиссии парламента Украины тщательно исследовать обстоятельства, произошедшие в Украинском государстве в 2014 году, которые Аксенов называет «государственным переворотом». По его словам, именно это и стало причиной потери Крыма и начала войны в Донецкой и Луганской областях.

Цитата из сообщения Аксенова:

«В действительности причины, повлекшие «потерю Крыма» Украинским государством, всем в Украине уже хорошо и давно знакомы. Вернее причина там только одна. Это «государственный переворот» в Киеве в 2014-м».

По его словам, если члены комиссии действительно желают найти истинную причину потери Крымского полуострова Украиной, то они обязаны озвучить имена организаторов и исполнителей данного «преступления», ведь «это стало причиной распада государства и началом войны».

Как известно, один из российских пропагандистов, писатель Николай Стариков призвал признать ОРДЛО независимыми территориями. По его мнению, это положит конец войне на Донбассе.