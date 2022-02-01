Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от Центра им. Разумкова.

Украинцы ответили, какую политическую силу они поддержали бы, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время. Большинство опрошенных готовы отдать свои голоса за «Европейскую Солидарность» (более 25%).

Второе место занимает пропрезидентская политическая сила «Слуга народа». «Слуг» готовы поддерживать 18,4% опрошенных. Вслед за «Слугами», на третью строчку вышла политическая сила «Батькивщина» с результатом 12,6%.

Еще 9% опрошенных готовы поддерживать «ОПЗЖ». 8,7% — партию экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова «Разумная политика».

Кроме того, результаты опроса показали, что 5% барьер может преодолеть партия Евгения Мураева «НАШИ».

Опрос был проведен в период с 28 по 31 января этого года. Участниками исследования стали 1206 респондентов.

Свежие рейтинги украинских политических сил прокомментировал политолог Сергей Таран. Он отметил, что в новом рейтинге «Европейская Солидарность» стала абсолютным лидером, «подвинув» «Слуг народа» на второе место.

Кроме того, он отметил, что «просел» рейтинг «ОПЗЖ». А суммарный результат «ОПЗЖ» и партии Мураева составляет 14%. По словам политолога, примерно столько людей в Украине симпатизируют России.

«Это и есть количество людей, на которых может рассчитывать Путин в случае полномасштабного вторжения», — пишет политолог в Telegram.

К слову, результаты нового опроса показали, что Зеленский и Порошенко «идут рука об руку».