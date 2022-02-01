Центр Разумкова представил результаты нового соцопроса, в котором Зеленский и Порошенко «идут рука об руку». С 28 по 31 января у украинцев интересовались, кому они отдали свой голос, если бы в ближайшее время началась президентская гонка, информирует «НБН».

По результатам исследования, нынешнего руководителя Украины Владимира Зеленского намерены поддержать на выборах 17,4% граждан из всех 1 206 опрошенных (или 26% украинцев, которые собираются принять участие в голосовании и определились с выбором).

Немного уступает в численности поддержки в борьбе за президентское кресло оппонент главы Украины Петр Порошенко: 16,25 украинцев хотят, чтобы он возглавил страну и хотят отдать свои голоса за него (или 24,2% респондентов среди тех, кто определился и собирается принимать участие в голосовании). Специалисты выяснили, что в сравнении с показателями за октябрь прошлого года, уровень доверия к оппозиционному нардепу вырос с 12,7% до 16,2% среди участников опроса.

Также эксперты выяснили, что 62,5% украинцев не хотят, чтобы действующий лидер страны Владимир Зеленский шел на второй президентский срок.

В то же время источник из Офиса Зеленского сообщает, что рейтинг нынешнего лидера украинцев стремительно падает. Сейчас уровень доверия к действующему президенту, согласно полученной информации, составляет 18,6%.