Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Парламент. UA».

В этом году могут сделать капитальный ремонт сессионного зала парламента, а также заменить систему для голосования. Подробностями поделился первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

По его словам, ремонт в Раде может начаться разве, что летом, когда депутаты будут на каникулах, так как ремонтные работы по времени займут больше месяца. Корниенко сообщил, что планируется замена кресел, стульев и коврового покрытия в сессионном зале. На это пойдет основная часть средств, предназначенных на ремонт сессионного зала парламента.

Однако это еще не все. В планах осуществить переоснащение системы для голосования народных депутатов. По словам Корниенко, новая система может обойтись в чуть меньше, чем 20 миллионов гривен.

А стоимость всего ремонта сессионного зала вместе с заменой системы «Рада» обойдется в 100-300 млн. гривен.

Также Корниенко добавил, что работы с заменой кресел должны пройти так, чтобы не повредить «архитектурную ценность помещения Рады».

Кроме того, политик отметил, что мебель и ковровое покрытие для Рады планируют закупать у украинских производителей, а электронные компоненты могут быть закуплены за рубежом.

К слову, украинцы рассказали, какие партии хотят видеть в Раде.