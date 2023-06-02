О том, что в швейцарском парламенте, в этот четверг, 1-го июня, отклонили исключение относительно передачи некоторых вооружений Украине, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радіо Свобода».

Преобладающее число членов Нацсовета Швейцарии (нижняя палата парламента) проголосовало против предложения, которое разрабатывалось в комитете по политике безопасности большей палаты парламента данной страны. Это предложение, с названием «Lex Ukraine», позволило бы прочим государствам снабжать Украину военной техникой швейцарского производства. Однако нормы действующего законодательства нейтральной Швейцарии не допускают оказания поддержки странам, участвующим в военных действиях. Именно по этой причине, Берн все еще отказывается предоставить Берлину разрешение на поставку в Украину швейцарских боеприпасов для немецкого танка Leopard, закупленных много лет тому назад.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Резников высказался об эффективности дальнобойных британских ракет Storm Shadow.