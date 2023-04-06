О том, что все эти противоречивые меры, власти Венгрии напрямую связывают с вторжением России в Украину, и чего следует ожидать от Орбана, пишет «НБН», ссылаясь на Bloomberg.

Как стало известно, определенным законопроектом будет на 6 месяцев продлено право Орбана на управление декретами после завершения текущего месяца. Предполагается, что этот документ обязательно примут, так как партия Орбана «Фидес», располагает более, чем двумя третями большинства в палате.

Орбан запомнился тем, что внес изменения в Конституцию Венгрии после собственной, четвертой подряд, победы на выборах в 2022-м году, и разрешил себе бесконтрольно редактировать указы правительства (обычно — прерогатива местного парламента), пока в Украине длится война. Впрочем, и до этого момента, лидер местных националистов годами мог пользоваться чрезвычайными полномочиями, но уже ссылаясь на некую иммиграционную угрозу.

Подобное беспрецедентное объединение власти вокруг одного политика, побудило Европейский Союз инициировать проведение расследования касательно верховенства закона в данной стране, и, соответственно, приостановить финансирование Венгрии на сумму от 30 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в Швеции озвучили предварительные результаты расследования взрывов на «Северных потоках».