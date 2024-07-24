Стефанчук на своей Facebook-странице прокомментировал сообщения о том, что ВРУ ушла на каникулы, которые растиражировали украинские СМИ. Спикер парламента утверждает, что эта информация неправдива, информирует «НБН».

Чиновник напомнил, что с начала полномасштабной войны парламент работает в режиме единого заседания и за это время ни один народный избранник не получил ежегодный оплачиваемый отпуск, так как в период военного положения Рада не может делать любые технические перерывы в работе.

Спикер ВРУ напомнил, что депутаты занимаются другими видами деятельности помимо работы в сессионном зале. Все народные избранники работают в комитетах, которые занимаются подготовкой законопроектов, в различных комиссиях и так далее.

Стефанчук добавил, что сейчас парламентарии сосредоточились на доработке отдельных положений закона №8371, чтобы как можно скорее вынести его на голосование в зале. Следовательно, деятельность нардепов будет тесно связана с подготовкой соответствующего документа.

Представитель парламента подчеркнул, что ни на какие каникулы парламент до победы Украины в войне уходить не будет.

Напомним, в ВРУ ответили, могут ли украинцы избежать штрафа, если они обновят свои военно-учетные данные после 16 июля.