Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош назвал путина старым кремлевским карликом, патологическим трусом, а также рассказал о самом большом страхе российского президента.

Цитата из заявления Яроша:

«Вчерашняя встреча Путина с Орбаном еще раз подтвердила то, что старый кремлевский карлик – патологический трус… Так дрожать за свою никчемную жизнь может только подлая тварь, которая убивает по всему миру людей сотнями тысяч, но при этом сама панически боится смерти. И оно еще хочет захватить всю Украину! Черта тебе лысого, Владимир, а не наше Государство! А вот Ад тебе, точно, обеспечен… ПТН ПНХ».