Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook Дмитрий Ярош написал, что в ситуации, когда непонятно, будет ли российское вторжение, или не будет, а также когда в стране наблюдается весьма низкий уровень доверия народа к власти, есть вещи, которые продолжают вдохновлять.

Перечисляя их Ярош отметил, что вдохновением для него является то, что народ оказывает полную поддержку ВСУ. Еще одним положительным моментом во всей сложившейся ситуации он назвал системную, рассчитанную на перспективу деятельность военного командования, возглавляет которого Валерий Залужный. Кроме того, Ярош назвал и единство, а также совместную работу командования украинской армии с руководством оборонного ведомства во главе с Резниковым, и внешнеполитическим ведомством, главой которого является Кулеба.

Не может не мотивировать и то, по словам Яроша, что Украине оказывают помощь союзники и партнеры с дипломатического фронта, что армию нашей страны обеспечивают оружием, военной техникой, а также боеприпасами и прочим.

Еще одним положительным моментом Ярош назвал мобилизационную готовность сотен тысяч украинских патриотов, а также их мотивация и понимание, что агрессия России в Украине продолжается уже долгие восемь лет.

Дмитрий Ярош подчеркнул:

«Кроме того, поражает единство в мыслях, а также действиях всех, кому не все равно. Мой друг, мэр Форпоста Украины, не так давно написал: «Когда полезут вражеские силы – мы будем их убивать…».

В это же время Ярош не исключил, что украинцы имеют и некоторые недостатки. Однако, по его словам, три десятка лет Независимости Украины, Революций, а также война куют из народа Украины крепкий национальный монолит.

«Именно по этой причине у этих уродов нет ни малейших шансов победить нас. Все будет Украина! Противникам – смерть!».

Не так давно Ярош озвучил, какой единственный приказ командования ВСУ не будут выполнять добровольцы на Донбассе.