Об этом сообщает «НБН».

С конца октября прошлого года на страницах западных СМИ начали появляться сообщения, ссылаясь на данные разведки, о том, что Россия снова начала стягивать свои военные силы к украинской границе. Сейчас возле границы нашего государства находится более 100 тыс. российских войск. Страны Запада предполагают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение в Украину.

Журналисты «Радио Свобода» поинтересовались у жителей Запорожья, что они собираются делать в случае полномасштабного вторжения РФ. Часть жителей Запорожья, как и жителей других украинских городов – Харькова, Мариуполя, Одессы заявили, что готовы защищать страну.

«Не знаю», — ответила молодая девушка. «Защищать страну, как смогу. Где буду нужен – там и смогу», — ответил мужчина. «Думаю, что ничего не будет – будет все хорошо», — считает женщина. Среди опрошенных есть и те, кто считают россиян «братьями» и верят. Что РФ не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. «Вы, что думаете, что война будет с РФ? Это же славяне, братья, — это все бред», — ответил мужчина. «Есть моя страна, моя родина. Чужие хозяева нам не нужны», — ответила женщина. «Воевать», — отвечает мужчина. «Бежать подальше к Западу», — ответила группа молодых девушек.

«Не дадут, чтобы они напали на Украину. Очень много тех, кто защищает Украину – США, Британия. Сколько стран передают (оружия, — ред.). Все будет нормально», — ответила женщина пенсионного возраста.

Пользователи Интернета прокомментировали ответы жителей Запорожья. Некоторых возмущает то, что часть опрошенных говорит, что собирается бежать в случае вторжения.

«Возмущает реакция молодежи – буду бежать». «Бабушка в конце просто молодец», — пишут пользователи.

К слову, ранее на аналогичный вопрос ответили жители Мариуполя.