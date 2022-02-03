Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.

Об этом рассказали британские медики, которые в своей практике много раз сталкивались с подобными случаями.

Еще больше рискуют те, кто мешает такие напитки с алкоголем

«В таких случаях возникает сильная сердечная аритмия, при которой частота и ритмичность сердца нарушается. Сердце бьется либо слишком быстро, либо слишком медленно», — отметили специалисты.

По их словам, с такими проблемами может столкнуться даже абсолютно здоровый человек, особенно в случае частого употребления энергетических напитков.

А для людей, имеющих проблемы с сердцем и входящих в группу риска, такие энергетики категорически противопоказаны. Им желательно вообще отказаться и от других напитков, содержащих кофеин, в том числе от таких, как кофе и черный чай.

Следует сказать, что кофеин, как правило, получают из растения гуарана и применяют в производстве шоколада и энергетиков, различных стимулирующих чаев и медицинских препаратов. Ассоциация американских врачей не признала за гуараной доказанного лечебного эффекта, но одобрила её использование в качестве пищевой добавки.

Ранее мы сообщали о том, что этими препаратами категорически нельзя сбивать температуру: пояснение эксперта.