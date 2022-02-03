Об этой информации сообщил «Остров», передает «НБН».

Отмечается, что решение касается усовершенствования порядка льготного ипотечного кредитования для ВПЛ. Притом делаться это будет за счета финансов гаранта, которые предоставляются Кредитным учреждением для восстановления.

По задумке правительства, все вышеупомянутое должно способствовать тому, чтобы обеспечивалась эффективная реализация проекта «Жилые помещения для ВПЛ», который спонсируется Берлином посредством KfW.

Благодаря внесенным изменениям будет увеличиваться возраст недвижимости до 50 лет, на приобретение которой могут быть направлены деньги из кредитных счетов. Так же будет уточнена информация насчет определения «членов семьи кандидата».

В целом же вышеупомянутые изменения позволят расширить возможности победителя в поиске объекта недвижимости, который бы отвечал требованиям Порядка.

Тем временем, жителям ОРДЛО в Украине дали странный совет: Данилов сказал, что должны сделать люди.