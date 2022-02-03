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В данном гороскопе астрологи подготовили «порцию удачи» для тех Зодиаков, которые станут любимчиками фортуны.

Лошадь

Для родившихся в год Лошади в 2022 году зажжется Звезда Процветания, Она многократно усилит возможности этих людей, что поможет преодолеть любые трудности, возникшие на пути к лучшей жизни. Лошадей ждет удача, новые возможности, процветание, признание, и повышение положения в обществе.

Крыса

Крысам в году Тигра засветит другая звезда – Звезда Победы, а это значит, что представителям этого знака суждено будет выходить победителем из любой ситуации. Для достижения еще больших результатов астрологи советуют Крысам окружить себя нужными людьми.

Бык

Быкам астрологи также предсказывают процветание в 2022 году. Особенно большой успех будет обеспечен тем представителям этого знака, которые будут ставить перед собой конкретные цели и упорно работать для их достижения. Плыть по течению не получится, нужно использовать для улучшения жизни весь свой потенциал.

Ранее мы сообщали о том, что вероятность вторжения России в Украину резко упадет: астролог назвала дату снижения напряженности.