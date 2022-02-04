Как информирует «НБН» со ссылкой на DonPress, люди, проживающие в ОРДО, начали активно писать в социальных сетях, что на расположенном на границе с оккупированными районами Донецкой области и Россией пункте пропуска «Успенка» наблюдается очень медленный пропуск автомобилей.

Согласно словам местного населения, в результате таких действий со стороны россиян, люди вынуждены целыми часами находиться в ожидании, пока их пропустят. По информации людей, под навесом КПВВ постоянно все забито, а самих пограничников при этом нигде не видно.

Люди пишут в своих социальных сетях сообщения следующего характера:

«Стоим три часа на «Успенке» в сторону России на нейтральной!!! Только под навес попали. Осмотр идет невероятно медленно. Не видно вообще никого»; «Мы на нейтралке в РФ стояли два с половиной часа!»; «Три с половиной часа стоим на «Успенке» на нейтралке. Россияне просто издеваются, как всегда. За час пропускают по четыре машины»; «КПВВ «Успенка» с России в ОРДО сразу на заезд. Однако все под навесом забито».

Ранее стало известно об условиях, которые озвучили оккупанты ОРДО для пересечения одного из КПВВ на временно оккупированной территории.