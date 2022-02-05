Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.

По сообщению Минсоцполитики, увеличение пенсионных выплат составит в среднем 14%, однако такое повышение никак не покроет тот рост цен на самое необходимое, который произошел в нашей стране в 2021 году и продолжается в 2022 году.

Ситуацию прокомментировал экс-министр социальной политики Андрей Рева. Он отметил, что темпы роста пенсионного обеспечения в Украине резко снизились, по сравнению с предыдущими периодами. В частности, он привел пример, когда в период с 2016 по 2019 годы средний размер пенсий в Украине вырос на 77,7%, тогда как за 2019 – 2021 годы этот показатель составил всего 21,8%.

При этом, самую большую прибавку получат, как всегда, пенсионеры, имевшие более высокие зарплаты и, соответственно получающие более высокие пенсии. А некоторым из украинских пенсионеров вообще не светит никаких надбавок.

А в это время в Украине происходит ежегодно сокращение пенсионеров на 150 – 300 тысяч человек. Тем не менее дефицит ПФУ все время растет.

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