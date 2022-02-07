Жители США, Британии и Израиля при заболевании коронавирусом находятся на самоизоляции 5 дней, в то время, как в Украине ограничивать контакты с обществом нужно 14 дней.

По словам Кузина, в Америке есть потребность в медицинских работниках, которой нет у нас, поэтому там медики находятся дома 5 дней, после чего возвращаются к работе, если нет признаков болезни. Врач подчеркнул, что именно с этим связан срок самоизоляции, информирует «НБН» со ссылкой на «Фокус».

Кузин рассказал, что данные ВОЗ говорят о том, что инкубационный период при новом варианте коронавируса «Омикрон» составляет около трех дней, при его агрессивном предшественнике «Дельте» от 4-5 дней, иногда до недели. В связи с этим здравоохранительное ведомство пересмотрит нормы самоизоляции, однако сокращать до 5 дней ее не будут.

Главный санитарный врач полагает, что новая длительность самоизоляции составит 10 дней при отсутствии симптомов и 13 дней для зараженных COVID-19 с признаками болезни.

Ранее Кузин рассказывал при каких условиях человек может прекратить самоизоляцию раньше положенного срока. По его словам, есть три условия для преждевременного выхода из самоизоляции.