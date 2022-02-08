Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.

Главной причиной называют то, что по европейским законам все данные пользователей должны храниться исключительно на серверах Европы, тогда как для бизнеса компании Meta решающим является обработка данных по всем континентам и не может выполнять это условие.

Эту информацию Meta озвучила в ежегодном отчете компании, для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Специалисты отмечают, что в случае прекращения работы данных соцсетей, у огромного числа компаний по всему миру снизится доходность, так как Facebook и Instagram являются очень популярными рекламными площадками для продвижения бизнеса.

Как стало известно, в начале февраля 2022 года компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, после публикации квартальных отчетов на торгах потеряла около 200 миллиардов долларов.

Ранее мы сообщали о том, что Это и есть настоящий план Путина: в Ливии перехватили крупную партию наркотиков с фотографиями главы Кремля (Фото).