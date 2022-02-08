Представитель здравоохранительного ведомства заявил, обязательное ношение масок в Украине будет сохраняться до конца этого года. На такой шаг украинское руководство пойдет лишь в том случае, когда COVID-19 перейдет к эндемической группе заболеваний.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Фокус».

Кузин напомнил, что использование маски защищает нас даже от ОРВИ, а не только от инфицирования коронавирусом. При этом на изменение карантинных требований будет влиять ситуация с активностью людей в вопросе вакцинации от ковида.

В то же время, по словам главного санитарного врача Украины, вряд ли в течение этого года в мире будет вакцинировано 70% взрослого населения, поэтому не будет возможности быстро распрощаться с COVID-19.

В будущем обязанность надевать маску в запертых помещениях и транспорте с административной ответственностью за невыполнение этого правила может превратиться в рекомендацию.

Также Кузин объяснил, возможно ли сокращение количества дней самоизоляции для больных коронавирусом в Украине. Он рассказал, когда Минздрав пересмотрит главное требование по этому вопросу.