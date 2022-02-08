Данная информация представлена самим Кивой в его Телеграме, передает «НБН».

«Украинец! Если ты имеешь высшее образование и являешься дипломированным специалистом, то лучшие фабрики Польши, а также всей Европы ждут тебя! Хорошо обучайся, и тогда ты будешь иметь возможности найти для себя и своих знаний должное применение. Ты всегда будешь востребован, выполняя добросовестно черновую работу. Слава Евроинтеграции! Да здравствует безвиз!», — написал Кива.

На видеоролике представлено, как украинцы очищают лук от шкурки. Оператор полностью заснял всю суть процесса подобного труда.

Комментаторы на этот раз были солидарны с Кивой. Многие сожалеют, но пишут о том, что у людей попросту нет особого выбора, поскольку на Родине они не могут заработать необходимых средств на жизнь.

При этом Рабинович дал новый совет Зеленскому: оппозиционер сказал, что должен сделать президент ради страны.