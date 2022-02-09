Результаты опроса в семи странах Европейского совета по международной политике показали, что около 60% европейцев поддерживают Запад в политике по Украине в вопросе защиты государства от российского вторжения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

Большая часть опрошенных считает, что защитить украинцев должны партнеры Киева из США, Германии и Франции. В то же время респонденты из ФРГ, Италии, Польши и Румынии возлагают такую ответственность на Североатлантический Альянс, а опрошенные в Финляндии, Франции и Швеции полагают, что вопросами безопасности Украинского государства должен заниматься Европейский союз.

Около 65% поляков готовы защищать Украину в случае эскалации, в Финляндии готов протянуть руку помощи нашей стране каждый пятый. Из участников опроса 43% шведов и 37% немцев считают, что их страны должны вмешаться в случае угрозы со стороны РФ.

Меньше всего готовы смириться с нехорошими последствиями войны для экономики своих стран и перспективе наплыва беженцев в Европу шведы, румыны и поляки.

В США социологи опросили граждан, поинтересовавшись у них одобряют ли они участие Североатлантического Альянса в конфликте между Российской Федерацией и Украиной. В опросе приняли участие более 2000 американцев.