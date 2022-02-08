Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического исследования, проведенного Morning Consul совместно с Politico.

Итак, большинство граждан США поддерживают активное участие военно-политического Альянса НАТО в разрешении конфликта между Украиной и РФ на фоне новых военных угроз со стороны России. Соответствующего мнения придерживаются 47% американцев. Из них 14% полностью одобряют, а 33% скорее одобряют, чем нет.

Значительная часть граждан США не смогла однозначно ответить на данный вопрос. 34% опрошенных американцев выбрали вариант ответа «не знаю».

Еще 8% опрошенных заявили, что Альянс не должен участвовать в разрешении конфликта между Украиной и РФ.

Также 45% опрошенных считают, что европейские союзники США тоже должны принимать активное участие в разрешении этого конфликта.

Опрос был проведен в период с 5 по 6 февраля этого года. В нем приняли участие более 2-х тыс. американцев.

Ранее один из опросов показал граждане, каких стран готовы воевать за Украину.