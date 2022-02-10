Информацию передает «НБН», ссылаясь на Vesti.ua.

Такая концентрация вооружения рано или поздно приведет к тому, что оно начнет стрелять

Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Калиниченко. По его мнению, даже если не произойдет нападение России, оружие могут начать применять на Донбассе или даже внутри Украины в случае вспышек очередных гражданских конфликтов.

«Не для кого не секрет, что Украина разделена и ментально, и политически, и религиозно. И любой из этих факторов может стать причиной для конфликтов», – отметил Калиниченко.

По его словам, наличие в Украине большого числа военных инструкторов из США и стран НАТО говорит о том, что в нашей стране что-то готовят.

Подтверждением этому могут служить постоянная шумиха в прессе о полномасштабном вторжении России и нагнетание ситуации в связи с этой угрозой, а также создание территориальной обороны с возможностью вооружения ее членов.

Ранее мы сообщали о том, что Россия устроила очередную провокацию в акватории Черного и Азовского морей: в МИД Украины жестко отреагировали.