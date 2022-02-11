Социологи КМИС сообщили, что 71% респондентов чувствуют себя счастливыми, 13% опрошенных признались, что считают себя счастливыми лишь отчасти, 8,1% украинцев не довольны своей жизнью.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на результаты исследования КМИС.

Что интересно, в сравнении со статистикой за 2020 год, уровень счастья украинских граждан практически не изменился: два года назад 68% опрошенных назвали себя счастливыми людьми.

Несмотря на пандемию коронавируса и другие проблемы в стране, украинцы продолжают находить поводы для радости.

Ранее СМИ опубликовали результаты опроса жителей Украины относительно идеальной заработной платы за месяц. Большая часть респондентов сошлась на одной сумме, которая обеспечит им комфортную жизнь.