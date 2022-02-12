Как информирует «НБН», телеграм-канал «Резидент» проинформировал о том, что украинскому бизнесмену Ринату Ахметову удалось решить все конфликтные моменты на Банковой. Более того, ресурс сообщил, кто помог сторонам решить проблему.

Дословно из сообщения телеграм-канала:

«Наши коллеги на этой неделе констатировали факт, что медиа Ахметова изменили риторику в отношение Зеленского, ушли от критики и публикуют комплементарные сюжеты. Наш источник в ОП рассказал, что олигарх согласовал все спорные моменты с Банковой через посольство США в Украине, которое настоятельно порекомендовало Ринату Леонидовичу не раскачивать ситуацию в стране».

Кроме того, немного ранее ресурс уже сообщал о том, что Банковая при содействии американского посольства на территории нашей страны смогла убедить бизнесмена Ахметова пойти на компромисс. Шефир и олигарх провели две встречи, в ходе которых были согласованы пакетные соглашения, выгодные для обеих сторон конфликта.

Примечательно, что уже сообщалось о еще одной договоренности Рината Ахметова. Но в этом случае речь шла о том, что бизнесмен предоставил Петру Порошенко бронированные автобусы для вывоза денег из Украины.