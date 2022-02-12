Как информирует «НБН» со ссылкой на «Реал», люди сообщили, что приблизительно в 22 часа по киевскому времени они начали слышать интенсивные, вероятно, артиллерийские обстрелы. Об этом местные жители написали в своих аккаунтах социальных сетей.

Примечательно, что люди весьма встревожены, ведь подобных обстрелов уже давно не было, а на фоне вероятного вторжения Российской Федерации в Украину, ситуация им показалась более тревожной обычного.

В своих сообщениях местные жители написали:

«В Донецке очень громко! 23 часа 00 минут (по Москве)»; «На Топазе в Донецке очень хорошо слышно»; «Шумно на Азотном, 22:00»; «Привокзальный, Донецк – тяжелым близко стреляют»; «В Донецке наблюдаются вылеты и через пару секунд прилеты»; «На Площадке в Донецке вовсе не тихо».

screenshot — real-vin.com

Стоит отметить, что подобное сообщение появилось и в телеграм-канале «АГС_Донбасса».

В частности, сепаратистский ресурс отметил, что по состоянию на 22:50 в западной, северо-западной, северной частях Донецка очень шумно.

«Слышны разрывы и интенсивные перестрелки», — говорится в сообщении.

Касательно ситуации на Донбассе в общем, известно, что по состоянию на 17 часов по киевскому времени вчера, 11 февраля, в зоне ООС были зафиксированы три обстрела позиций ВСУ со стороны российско-оккупационных сил.