Информацию передает «НБН», ссылаясь на Segodnya.ua.

Российские СМИ оценивали состояние лидера ЛДПР как критическое. По заключению медиков, у него среднетяжелая степень поражения легких, которая по показаниям КТ составляет 50 – 75%.

12 февраля заместитель Жириновского Василий Власов призвал московского патриарха Кирилла помочь больному и помолиться за его здоровье.

«С коронавирусной инфекцией в эти дни борется лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, человек глубоко верующий, удостоенный ордена благоверного князя Даниила Московского первой степени за укрепление церковно-государственных отношений», – написал заместитель лидера ЛДПР в обращении к патриарху.

Он попросил Кирилла помочь в проведении сорокоуста во здравие Жириновского.

Как известно, глава ЛДПР прославился неадекватными высказываниями и политическими выходками, в том числе в отношении Украины.

В частности, Жириновский предлагал начать военную операцию против нашей страны в новогоднюю ночь, проведя «выборочную бомбежку».

Видео с фрагментами высказываний неадекватного Жириновского.

Ранее мы сообщали о том, что Украина способна дать отпор: Порошенко обратился с призывом о созыве чрезвычайного заседания Верховной Рады.