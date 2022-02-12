Как информирует «НБН», на своей Facebook-странице пресс-служба штаба операции Объединенных сил отреагировала на сообщения СМИ об обстрелах и взрывах в Донецке.

В частности, представители украинской армии проинформировали, что защитники нашей Родины на протяжении постоянного времени тщательно сохраняют режим прекращения огня.

Дословно из сообщения пресс-службы штаба ООС:

«Украинские войска в полной мере соблюдают режим прекращения огня. ВСУ не планировали и не осуществляли абсолютно никаких обстрелов, в частности в направлении временно неподконтрольного Украине Донецка».

Кроме того, в штабе добавили, что представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также подтверждают тот факт, что Вооруженные силы Украинского государства не осуществляют никаких обстрелов.

Более того, согласно обнародованному сообщению, артиллерийские подразделения из состава ООС находятся в районах отведения сил и средств.

Как известно, не так давно в сепаратистских пабликах, а позже и в ряде украинских СМИ появились сообщения о том, что местные жители Донецка сообщили сначала об обстреле города, а потом о том, что в результате этого произошел пожар каких-то складских и гаражных помещений.