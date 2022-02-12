Об этом сообщает Полиция, передает “НБН”.

Оператору службы полиции пришло известие о неизвестном грохоте. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группы Главного и районного отделов полиции, судебно-медицинская портативная лаборатория, судебный эксперт, врачи и взрывотехники.

Хозяин дома в возрасте почти 60 лет был найден умершим в процессе осмотра территории. Он находился в доме в момент взрыва и, вероятно, погиб от осколочных ранений. На данный момент тело пострадавшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для изучения деталей дела.

Работники полиции сообщили, что взрыв возник в связи с подрывом боеприпаса, похожего на РГД-5. В результате обыска дома было также обнаружено и другое оружие, которое сейчас ожидает экспертного осмотра и оценки.

Подобное происшествие произошло однажды в общежитии Тернополя. Также взрыв зафиксировали в одной из больниц.