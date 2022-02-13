Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную телеграм-каналом «Легитимный», источник сообщил ресурсу о том, когда могут начаться полномасштабные боевые действия. Причем, по озвученным данным, это может произойти уже совсем скоро.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Наш источник сообщает, что ориентировочно дата возможного начала полномасштабного «замеса» намечено на 22.02.2022 (почти зеркальная дата). Хотя сама провокация может произойти раньше. Стоит отметить, что это будет дата, ровно 8 лет с момента «кровавого столкновения на Майдане» в 2014 году, когда «третья сторона», разыграла бойню. В этот период как раз 20 февраля закончатся ОИ в Китае. Остался шанс на резкое движение в ТКГ, о котором мы инсайдили сразу после Берлинской встречи».

Ранее вчера экс-главарь боевиков ОРДО Игорь Гиркин анонсировал, что будет в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной. В частности, бывший офицер ФСБ РФ заявил, что «залетать» будет даже в Ростов.