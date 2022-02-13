Как информирует «НБН» в утренней сводке пресс-службы штаба ООС говорится о боевых действиях на фронте за прошедшие сутки, 12 февраля.

В частности, отмечается, что российско-оккупационные силы четыре раза нарушили режим прекращения боевых действий. Обстрелы были зафиксированы у населенных пунктов Лобачево, Лопаскино, Новозвановки, а также Песков.

Для своих атак враг применял беспилотные «птички», с которых были сброшены выстрелы ВОГ-17, противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

К счастью, в результате боевых действий, осуществляемых вражеской стороной, Вооруженные силы Украинского государства потерь в субботу, двенадцатого февраля, не понесли.

К слову, если говорить о войне РФ против Украины, то она длится на территории Донбасса уже долгих восемь лет. Более того, сейчас существует весьма опасное мнение Запада о том, что российские войска в ближайшее время могут пойти на полномасштабное вторжение. Эту информацию прокомментировал командующий УДА Дмитрий Ярош.