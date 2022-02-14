Об этом депутат заявила в студии телеканала «Прямой», передает «НБН».

Депутат София Федына заявила, что первая леди Украины Елена Зеленская вместе с детьми могут находиться на итальянской вилле. Данное заявление народная избранница сделала на фоне информации о том, что Россия может в ближайшие дни начать полномасштабное вторжение в Украину.

Тем временем, в социальных сетях уже потребовали появления на публике первой леди. Журналист, политический эксперт Тарас Березовец заявил, что гнев украинцев вырастет, если они узнают, что на фоне новых угроз со стороны РФ семья Гаранта покинула пределы Украины.

«Сама мысль, что супруга президента и его семья в момент возможного нападения могут оказаться не в Украине, чудовищна. Король Британии Георг VI и его семья всю Вторую мировую войну находились на Родине, в то время как Гитлер бомбил Лондон и Ковентри. Чем дольше молчит Зеленский, тем больше растет гнев украинцев. Они точно не простят, если окажется, что Зеленский снова соврал», — пишет журналист в Telegram-канале.

Березовец считает, что первой леди пора появится на публике и таким образом, развеять все слухи о том, что их семья покинула Украину в это непростое время.

В комментариях пользователи поддержали идею Березовца.

Ранее СМИ сообщали, где семья Зеленского провела новогодние каникулы.