Информацию передает «НБН», ссылаясь на Unn.com.ua.

Такое предсказание сделала астролог Ксения Базиленко. По ее словам, с точки зрения астрологии, нет никаких оснований полагать, что в ближайшие дни может разразиться война.

Она добавила, что в 2014 году положение Луны, Юпитера и Плутона прямо указывали на военный конфликт и проявление агрессии.

В сегодняшней ситуации, как утверждает Базиленко, между этими планетами не существует никаких антагонизмов, есть лишь незначительное противостояние Луны и Солнца, наступающее каждый месяц в момент полнолуния.

По словам астролога, расположение планет указывает на спокойствие.

«Марс в соединении с Венерой (богиней любви) в спокойном знаке Козерога указывает, что все решается спокойно и бесконфликтно», — резюмировала Базиленко.

Ранее мы сообщали о том, что Астрологи назвали Зодиаков, отношения с которыми сделают счастливым любого.