Фотографию пенсионерки, которая взяла оружие в руки, чтобы защищать свою страну, опубликовал на своей Facebook-странице руководитель центра Нацкорпуса в Мариуполе Антон Требухов, информирует «НБН».

Он сообщил, что пенсионерка стала звездой своего города и его обороны. Помимо того, что мариупольчанка взяла в руки автомат и училась давать отпор вражеской армии, она намеренна подарить маскировочную сетку одному националистичному спецподразделению из Приазовского побережья. Требухов призвал украинцев брать пример с отважной женщины.

Украинские и иностранные пользователи соцсетей стали активно публиковать фотографии Константиновской в своих аккаунтах.

Пенсионерка из Мариуполя с оружием в руках также появилась на страницах иностранных изданий.

В январе журналисты «Радио Свобода» опросили мариупольчан относительно их действий в случае вторжения армии страны-оккупанта в их город. Многие из местных жителей заверили СМИ, что они не сбегут, если произойдет атака со стороны вражеских подразделений.