Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Радио Свобода».

Западные СМИ, ссылаясь на данные разведки США, сообщают, что Россия почти завершила подготовку к вероятному полномасштабному вторжению в Украину. Возле украинской границы сейчас находится более 100 тыс. военных РФ. Кроме того, Россия перебросила в Черное море 6 десантных кораблей Балтийского флота якобы для учений.

Эксперты не исключают, что Юг Украины может оказаться под прицелом российской агрессии. Журналисты поинтересовались у жителей Одессы, что они собираются делать в случае вторжения страны-агрессора.

«Все может быть. Я – военнообязанный, старший лейтенант. Пойду в военкомат и буду Родине служить».

«Мы любим свою страну и не хотим, чтобы сюда кто-то приходил и строил наш жизненный уклад».

«Думаем, что не будет (вторжения, — ред.). Будем уезжать в Россию. Куда еще ехать?», — заявила женщина.

«Хочешь мира – готовься к войне. Я сотрудник полиции. Не могу говорить за всю Одессу, к сожалению, нет времени это мониторить. Но могу сказать за сотрудников – мы готовы. Готовы исполнить свой долг, до конца и с честью», — сказал одессит.

«Будем защищать свой город. Это наша Родина. Конечно, кто-то уедет. Хватит уже, и так забрали – Крым, Донбасс. Как говорят: «потянешься за хлебом – потеряешь и свободу и хлеб». Будем за свободу», — заявил мужчина.

«Одесса – не пророссийская… Это в первые годы, там в 1993 были какие-то мысли, но несмотря на те трудности, которые есть – мы живем в Украине. И тех, кто хочет, чтобы город Одесса был в составе России – их все меньше и меньше», — сказал еще один мужчина.

Ранее на аналогичный вопрос ответили жители Запорожья.